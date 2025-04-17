Nvidia黃仁勳時隔3個月西裝Look訪北京　稱堅定不移服務中國市場

繼1月到訪北京參加中國區年會後，英偉達（Nvidia或NVDA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，周四（4月17日）再到北京。黃仁勳表示中國是英偉達重要的市場，希望繼續與中國合作。



根據現場照片顯示，黃仁勳這次訪華未有穿上招牌黑色皮衣，而是穿上西裝。

央視新聞報道，針對美國政府決定對英偉達對華出口的H20晶片，黃仁勳表示美國政府加強晶片出口管制已對英偉達業務產生重大影響，作為深耕中國市場三十載的企業，英偉達與中國市場共同成長、相互成就，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃發展的產業生態與領先的軟件實力，更成為他們持續創新的重要動力。

2025年4月17日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳應中國貿促會邀請，再到北京。（微博@玉淵潭天）

報道指，黃仁勳稱英偉達將繼續不遺餘力優化符合監管要求的產品體系，堅定不移地服務中國市場，黃仁勳還表示人工智能正在深刻改變眾多行業的發展格局，但這僅僅是個開端，無論是醫療健康、金融服務、氣候科技還是製造業，每個行業都將迎來人工智能引發的顛覆性變革。

路透社報道，黃仁勳本週來華之際，美國正對銷往中國的H20晶片實施新限制，此本來是英偉達唯一可以合法向中國銷售的合規人工智能（AI）晶片。美國禁令為中國互聯網公司帶來不確定性，他們原本仍預計年底前能夠交付H20。

央視新聞又指，中國貿促會會長任鴻斌在北京與黃仁勳舉行會談。這是黃仁勳時隔3個月再次到訪北京。他曾到訪英偉達北京、上海、深圳三處辦公室，參加中國區年會。