特朗普晤意大利總理梅洛尼　2人相信歐美終可達成貿易協議

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）4月17日抵達白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤。她在正式進行會談前向媒體表示，相信能與美方在關稅、貿易問題上達成協議。



路透社報道，2人在赴白宮西廂辦公室進行正式會談前回應記者提問，特朗普表示，美國和意大利有着非常良好的關係，相信能與對方達成一份公平協議。

他又表示，有關貿易談判事務進展順利，預計將宣布有關貿易協議的消息，惟目前並不急於作出宣布。

梅洛尼則指強調：「如果我認為美國不是一個可靠的夥伴，我就不會在這裏（進行會談）。」她接着稱，將邀請特朗普訪問意大利。

2025年4月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談。（Getty）

2人其後在橢圓形辦公室再接受媒體訪問，梅洛尼表示，特朗普已接受她訪問意大利的邀請，後者「在不久的將來」將對羅馬進行正式訪問。她表示，這為特朗普提供了一個與其他歐洲國家領導人會面的機會。

特朗普則表示，2人討論了有關貿易的問題，讚揚梅洛尼的表現非常出色，並補充說後者已經成為他的朋友。

2025年4月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談。（Reuters）

特朗普與梅洛尼會晤前，有美國高級官員曾向美媒表示，美方認為後者是與歐盟的「寶貴對話者」（valuable interlocutor）。

該官員表示，特朗普在這次會談中，不僅會關注如何開放意大利市場，還會關注意方能如何促進美國與歐洲其他國家打交道。

2025年4月17日，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）抵達白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談，2人會面時握手。（Getty）

另一名高級官員表示，美方在此次訪問中，還將關注梅洛尼作為歐洲關鍵力量的作用，是否仍在移民和結束俄烏戰爭等許多問題上與特朗普意見基本保持一致。