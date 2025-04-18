美國佛州州立大學爆槍擊　至少2死5傷　落網20歲槍手為副警長兒子

美國佛羅里達州州立大學（Florida State University，FSU）於4月17日發生槍擊案， 《鏡報》（The Mirror）曾指事件至少造成5死4傷。警方其後公布，事件造成2人死亡、5人受傷送院，死者均非學生。20歲槍手Phoenix Ikner被捕，相信為該校學生，且是該縣副警長的兒子，動機待查，當局已繳獲3把槍。槍手被警方開槍擊傷，亦被送院治療。



聯邦調查局（FBI）稱已介入處理。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，已聽取案件簡報，形容事情可怕。



圖為2025年4月17日，美國佛羅里達州立大學 (FSU) 發生槍擊案，大批執法人員到場。 （Alicia Devine/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS）

案發於當地中午12點02分，校方發出警報稱，FSU的塔拉哈西（Tallahassee）校區發生槍擊事件，要求所有人就地避難，「鎖好所有門窗，遠離所有門窗，並準備採取額外的保護措施」。大批執法人員和救援人員隨即趕到現場。

有媒體引述目擊者稱，槍手是名普通大學生，身穿橙色T 恤和卡其色短褲。遇事學生稱，「我當時正在走路，突然一個傢伙開著一輛橙色車停下來，然後他拿著槍從車裡出來，朝我的方向開槍。」

當地醫院Tallahassee Memorial HealthCare此前表示，至少有6人被送往該院，當中一人情況危殆，其餘傷者情況嚴重。