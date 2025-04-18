澤連斯基稱美烏周四簽礦產協議備忘錄 特朗普：料4.24簽正式協議
撰文：劉耀洋
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月16日稱，美國與烏克蘭礦產協議談判取得「良好進展」，並於17日指雙方將於當日稍後的線上會議簽署「意向備忘錄」（Memorandum of intent）。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，美烏雙方預計將於24日簽署正式礦產協議。
法媒及路透社17日報道，澤連斯基16日表示，協議的法律內容已大致確定，如果一切進展順利，該協議將為兩國帶來經濟效益。
烏克蘭經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）早前曾指，美烏雙方很快簽署「意向備忘錄」（memorandum of intent）。
澤連斯基其後於17日證實相關資訊，並指這表示烏方有積極、建設性的意向。他補充指，簽署最終協議前先簽備忘錄的提案是由美國提出，因為全面協議需要烏克蘭國會批准。
特朗普17日與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤後，於接受媒體提問時談到美烏礦產協議。
特朗普表示：「我們（美烏）達成了一項礦產協議，我預計將於周四簽署協議。」他其後澄清簽署日期是下周四，即本月24日。
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