特朗普疑私下討論解僱鮑威爾　美媒：財長示警或破壞金融市場穩定

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多番要求美國聯儲局減息，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的矛盾再度升溫。美媒報道，前者最近幾個月來一直私下討論如何解僱鮑威爾；另有知情人士透露，財長貝森特（Scott Bessent）曾經多次向白宮官員示警，任何解僱鮑威爾的企圖，都有可能破壞金融市場的穩定。



美國《華盛頓郵報》同日引述知情人士稱，特朗普2月曾在海湖莊園與聯儲局前理事Kevin Warsh討論在鮑威爾任期結束前解僱他。

知情人士稱，特朗普有意選擇Kevin Warsh作為下任聯儲局主席，但後者建議不要作出解僱的決定，並認為他應該讓鮑威爾不受干擾地完成其餘下的任期。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

美國《政治報》同日引述兩名白客知情人士表示，貝森特已向白宮官員警告，解僱鮑威爾將帶來負面影響。

貝森特過去一直反對特朗普欲解僱鮑威爾的企圖，他認為這樣做須付上高昂的成本，對特朗普政府沒有甚麼好處。

左圖：2024年12月18日，聯儲局主席鮑威爾在議息會議後發表講話。（Reuters）中圖：2025年4月17日，美國總統特朗普在白宮與意大利總理梅洛尼（不在圖中）進行會談。（Reuters）右圖：2025年4月9日，美國財政部長貝森特在美國華盛頓特區白宮就關稅問題與媒體交談。（Reuters）

特朗普4月17日在社交媒體發文批評鮑威爾後，他再於同日稍晚在白宮向記者揚言，如果自己要求鮑威爾辭職，對方便會這樣做，並重申對鮑威爾的表現並不滿意，認為他以利率玩弄政治。