美聯儲主席鮑威爾反駁馬斯克：我們是工作過度　不是員工過剩

特朗普（Donald Trump）任命的「政府效率部」（DOGE）負責人之一馬斯克（Elon Musk）正大刀闊斧地改革，而美國聯儲局（簡稱美聯儲）也是他瞄準的對象之一。他曾多次抨擊美聯儲人員「嚴重過剩」。



據霍士新聞報道，當地時間2月11日，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在國會聽證會上再次駁斥了相關說法。

圖為2024年11月7日，美國聯儲局周四（11月7日）公布議息結果後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者。（Reuters）

報道稱，鮑威爾當天就半年度貨幣政策報告出席國會參議院銀行委員會聽證會時，被美國新澤西州民主黨參議員金（Andy Kim）問及美聯儲是否存在人員過剩問題。

「不，我會說，（美聯儲）可能是工作過度，而不是人員過剩。美聯儲的每個人都非常努力地工作。」鮑威爾回答說。

彭博社指出，2024年，美聯儲委員會及12家地區聯儲銀行共僱用了約2.4萬名員工，少於同類機構。在歐元區系統中，僅德國、法國和意大利的央行員工總數就超過了美聯儲。

圖為美國華盛頓特區的美聯儲委員會大樓。（Reuters）

與聯邦政府的許多部門不同，美聯儲不通過國會預算程序獲取資金，其收入來源於自身的運作，主要是通過公開市場操作獲得的政府證券利息。在通常情況下，美聯儲是美國政府的重要收入來源。在2022年快速加息之前，美聯儲每年向財政部上繳大約1000億美元（約7790億港元）的盈餘，2012年到2022年總計上繳近9000億美元（約7萬億港元）。

去年12月，馬斯克在社交平台X（舊稱Twitter）上發帖質疑美聯儲的貨幣政策決定，並批評美聯儲人員「嚴重過剩」，但未進一步展開說明原因。

2024年12月5日，馬斯克（Elon Musk）出現在美國華盛頓國會山。（Reuters）

近期，馬斯克再度表示美聯儲人員過剩，並建議「政府效率部」着手對美聯儲進行審計。

報道稱，鮑威爾此前表示，美聯儲通過謹慎的預算程序來確定其人員配備水平。在周二的聽證會上，他還談到了美聯儲員工在新冠疫情初期所扮演的角色，以及他們是如何依賴於老員工的知識的。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

