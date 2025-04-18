俄烏戰爭｜澤連斯基：掌握中國軍事援俄證據 北京：指控不實
撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控中國向俄羅斯提供武器，並稱下週將公開詳細證據。中國外交部其後否認指控，強調從來沒有向任何一方提供致命武器。
綜合彭博社和法媒報道，澤連斯基周四（4月17日）在烏克蘭首都基輔告訴記者，烏克蘭情報機構掌握的情報顯示中國已向俄羅斯提供火藥和炮彈，且在俄羅斯境內參與部分武器的生產。
他說：「我們已經掌握了中國和俄羅斯所作所為的事實，而且這些都是糟糕的事實。」
澤連斯基沒有進一步說明這些指控的細節，僅表示基輔已準備好就此進行討論。
彭博社認為，澤連斯基的此番發言旨在加大外界對北京支持莫斯科行為的關注，同時設法說服美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼續向烏克蘭提供軍事援助。
澤連斯基4月9日透露，至少有150多名中國公民在烏克蘭境內為俄軍作戰，烏方手上有這些人的年齡、在中國住址等身份資料。澤連斯基也說，北京知道俄羅斯在中國社媒平台上募兵的行動。
但中國外交部否認這一說法，並呼籲烏克蘭方面「應正確看待，中方為政治解決烏克蘭危機問題所做的努力以及發揮的建設性作用」。
美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）同日說，她不會證實相關說法的具體細節。
但她指出：「很明顯，北京以及中國的公司為俄羅斯、朝鮮、伊朗等政權及其代理人提供了關鍵的經濟和技術支持」，包括「俄羅斯在烏克蘭戰爭中所需的軍民兩用產品。」
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