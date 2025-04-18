馬克龍晤魯比奧威特科夫　討論俄烏停火

歐美及烏克蘭官員4月17日在巴黎會面，討論俄烏停火。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）形容，今次是非常重要的融合時刻；白宮亦認為，假如各方展示誠意，則有可能達成和平。



路透社及法國國營電視台France 24報道，馬克龍與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）中東特使威特科夫（Steve Witkoff）會面後表示，他認為各方都肯定想促成堅定及可持久的和平，問題是如何分階段實施。

威特科夫日前與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面後，再到巴黎與英德兩國的國家安全顧問，以及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）、外長瑟比加（Andrii Sybiha）和防長烏梅洛夫（Rustem Umerov）討論美國提出的和平方案。

法國總統馬克龍4月17日在巴黎愛麗舍宮與英德美及烏克蘭官員會面，討論俄烏停火協議。（Reuters）

今次是特朗普推動俄烏停火後，首次有歐洲國家參與實質高級別的面對面談判。有法國官員形容談判良好，反映歐洲就烏克蘭前途的談判重返談判桌。魯比奧則在社交平台X留言，指達成實際及可行的俄烏停火方案是此行唯一目標，他亦與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話，重申特朗普有意促成停火的立場。

2025年4月11日，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）在聖彼得堡（Saint Petersburg）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）舉行會談，2人會面時握手。（Reuters）

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）表示，特朗普及美國已向各方提出一個可持續及長久的和平方案，而巴黎會面中對華府和平框架的反應顯示，如果各方有決心達成協議，就有可能帶來和平，目前文明世界都等待俄羅斯是否認真看待。