中美洲伯利茲發生劫機事件　美國退伍軍人刺傷3人後遭擊斃｜有片

美國媒體報道，中美洲國家伯利茲4月18日發生一宗劫機案，一名美國退伍軍人在一架小型飛機上，刺傷2名乘客和1名機師，其後被其中一名負傷的乘客開槍擊斃。飛機最終安全降落。從網上影片可見，機上的乘客在飛機落地後慌忙逃離現場。



據美聯社報道，這架熱帶航空（Tropic Air）的小型飛機事發時載有14名乘客與2名機組人員，從靠近伯利茲與墨西哥兩國邊境的科羅薩爾（Corozal）鎮出發，準備飛往旅遊勝地聖佩德羅（San Pedro）時遭一名美國男子劫持。

網上傳出泰勒劫持小型客機的機上影片：

伯利茲機場表示，18日上午8時半左右，機場宣布進入緊急狀態。據伯利茲一名警官表示，劫機者名為泰勒（Akinyela Sawa Taylor），是一名美國退伍軍人，惟美國官員暫時仍無法證實他是退伍軍人的講。

美國媒體報道，中美洲國家伯利茲4月18日發生一宗劫機案，一名美國退伍軍人在一架小型飛機上，刺傷2名乘客和1名機師，其後被其中一名負傷的乘客開槍擊斃。飛機最終安全降落。據伯利茲一名警官表示，劫機者名為泰勒（Akinyela Sawa Taylor），是一名美國退伍軍人。（X@Uncensorednewsw）

警官又指，泰勒劫機後要求「飛離該國」，可能飛往墨西哥，並一度要求飛機降落加油。美國駐伯利茲使館發言人馬丁（Luke Martin）表示，泰勒堅持要求將他帶到美國，「我們不知道他為何堅持要回美國」。

泰勒最後被一名合法持槍械的乘客擊斃。據瞭解，該乘客的背部被泰勒刺傷，肺部也被刺穿，被送院後目前情況危急。美國政府暫時仍未清楚泰勒的犯案動機，將與伯利茲政府一道進行調查。

美國媒體報道，中美洲國家伯利茲4月18日發生一宗劫機案，一名美國退伍軍人在一架小型飛機上，刺傷2名乘客和1名機師，其後被其中一名負傷的乘客開槍擊斃。飛機最終安全降落。從網上影片可見，機上的乘客在飛機落地後慌忙逃離現場。（X@Uncensorednewsw）

熱帶航空行政總裁Maximillian Greif則表示，面對難以想像的壓力，機師展現出卓越的勇氣和冷靜，帶領飛機安全著陸，認為他的表現堪稱英雄。