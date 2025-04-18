關稅戰｜咖啡茶葉需進口　美國小企業：無法承受成本再上漲

美國一些小企業主指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的關稅政策讓他們感到「壓力倍增」，未來充滿不確定性。



中國新聞社引述據美國廣播公司（ABC）的報道說，作為美國人早餐不可或缺的咖啡和茶的價格可能會更加高昂。

咖啡與茶葉店主聖克萊爾（Abigail StClair）稱：「我們現在從14個國家進口，每一個都在加徵關稅的名單上。」

聖克萊爾說，她家的茶葉主要進口自亞洲國家，其中大多來自中國，特朗普新關稅政策出台後，產品漲價不可避免。

關稅戰：圖為2025年3月19日，美國芝加哥一間咖啡店內的營業情況。（Reuters）

在另一家咖啡店，店主托利斯（Roberto Torres）說，漲價是迫不得已，因為即使在從前關稅正常的時候，咖啡的利潤就比較低，如今面臨更高的關稅，他們已經承擔不起。

托利斯說，他的店不能消化這個成本，10%的關稅就會讓利潤大打折扣。

美國是世界上最大的咖啡消費國，但是美國本土能種咖啡的地方卻鳳毛麟角。所以無論如何，想用「美國製造」來填補美國人對咖啡的巨大需求是不可能的。

當記者問及，我們在美國能種植咖啡嗎？托利斯說：「不能，在美國沒法種，因為種植咖啡必須要有特定的海拔以及熱帶氣候。」

聖克萊爾指出，這裏有幾個茶園。如果我們把他們一年內種植的每片茶葉都買下來，生意可能能維持三到五個月。

本文獲《聯合早報》授權轉載

