美國遊客半裸大鬧峇里島診所遭驅逐出境　印尼警：他吸完毒

一名美國遊客赤裸上身地在印尼峇里島一間診所內大肆破壞，周一（14日）遭有關部門驅逐出境。



根據《Kompas》，這名被稱之為「MM」的男子，4月12日上午5時昏迷、僅穿內褲，由朋友送入診所，醒來後，「MM」情緒失控，砸毀設備、扯下病床簾子，並對護士大聲辱罵，迫使其他病人緊急疏散，驚人畫面被錄下並在Instagram上廣傳。

影片顯示，「MM」揮舞簾桿如武器，朝錄影者咆哮：「我是美國人！錄下來！」甚至毆打試圖勸阻的朋友，挑釁說：「你要射殺我還是活捉我？」

警方其後迅速逮捕「MM」，指控他破壞公物，並檢測其體內有大麻和可卡因殘留，但藥物似為數天前攝入。「MM」最終賠償診所約2000美元損失並被驅逐出境。

峇里島省長Wayan Koster表示：「我們強烈譴責此人擾亂公共安全的行為。峇里島歡迎遊客，但必須尊重我們的法律和文化。」

事件引發網上熱議，X用戶批評其行為損害遊客形象。分析指，峇里島近年加強對不當行為的執法，以維護旅遊秩序。此事件突顯遊客需尊重當地文化，否則將面臨嚴厲後果。