日本一蘭就分店遭搗亂嚴厲警告　頑童「起飛腳」破壞陳設還拍片

超人氣的日本連鎖拉麵品牌「一蘭」位於關西的一間分店2022年8月遭人拍攝惡搞影片。（編按：公司2023年3月15日在其網站發聲明，公布此事調查報告，表示如今後再有人於店內妨礙營運、作出不當行為及滋擾，會向警方舉報，以及要求賠償。）



只見影片中一人手持手機，跑到一蘭店內展示商品的陳列架旁，隨後開始用腳猛踹，架上商品也因此被踢倒。

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對此，一蘭則表示，此案目前已經在調查中，並確定是發生在2022年的事件，目前已向警方報案，此案也已進入法律程序。（編按：公司稱事發在去年8月，地點在關西一間分店）

根據ENCOUNT報道，日本頑童在壽司郎拍攝惡搞影片的事件愈演愈烈，甚至引發模仿風潮，導致大量店家受害。

而以天然豚骨拉麵聞名的「一蘭」近日也出現2則惡作劇影片。有網友跑到店內，一腳踢倒陳列架與上面的商品，甚至將寫有「怕吵」字樣的木牌丟進員工通道內，隨後將影片上傳至TikTok，並配文稱，「騎士踢」（ライダーキック，日本影集《蒙面超人》中的技能之一）。

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一蘭拉麵15日證實影片的確是在店內所拍攝，不過強調細節仍需確認，未來也會嚴正以待，並採取法律途徑，與警察以及法律顧問討論後續處理方案。

而在其中一則影片中，拍攝者偶然拍攝到一旁有寫着「對聲音敏感」的木牌，而這個木牌正是一蘭拉麵自2022年4月起，針對有「怕吵」、「需要兒童餐具」、「暫時離席」、「不瞭解點餐方式」等4種特別需求的顧客實施的特別服務。

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其中怕吵的木牌則是指，如果顧客不希望被店員打擾，可以掛在一旁，工作人員會適時地提供協助，或是提醒其他員工不要打擾到這名顧客。

一蘭15日公布調查結果稱，這起事件確定是2022年8月在關西地區的某店鋪所拍攝，不過由於此案已經進入法律程序，因此無法公布細節，倘若未來再發生類似事件，一蘭也會繼續採取法律措施，決不寬貸。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】