暴徒闖入美國中餐廳　搗亂恐怖影片曝光　店員顧客嚇呆不敢動

美國紐約皇后區當地時間3月4日，一間中國餐館遭一群年輕人闖入砸店破壞。



店員和顧客都嚇壞，束手無策，只能眼睜睜地看着暴徒逞兇；期間雖然有看來是店員或老闆的人出手阻止，那人完全無視他。而警方目前為止還沒有逮捕任何一人。

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一名社會運動家Yiatin Chu在推特上傳了一段影片，從影片中可以看到一群蒙面的年輕人在名為Fish Village的中國餐館中搗亂。

他們將桌子掀翻、掄起椅子砸東西，在一陣破壞後便揚長而去。

警方表示這群暴徒在當天晚上8點15分左右衝進了店內，他們砸壞了桌椅和盤子，以及一扇大玻璃窗。目前還沒有任何人被捕。

根據《紐約郵報》報道，餐館的工作人員表示：「這實在有點嚇人，我們不知道他們為什麼要這麼做，這座城市變得愈來愈不安全。」

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