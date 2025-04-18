美國2歲童走失迷路荒野　行11公里被「巡邏」牧場犬護送回家

美國亞利桑那州（Arizona）一名兩歲男童Boden Allen近日突然在家裏不見了蹤影，當地警方連夜搜救，卻只在荒野中遇到兩隻獅子。就在眾人擔心或許發生意外時，一名牧場主在自家門口發現Allen和牧犬Buford，發現原來是它護送Allen、帶着他回到安全的地方。



當地時間4月14日下午5點左右，Allen走出家中在附近遊蕩，沒想到就此消失在荒野中。據當地媒體報道，這個位於亞利桑那州高地上的荒漠到夜間溫度驟降，氣溫僅有40華氏度（約4攝氏度），荒野中還有山獅子出沒。

警方隨即發出尋人啟事，出動直升機展開大規模搜索，遲遲未能找到Allen。直到第二天早上，位於11公里外的一個牧場的主人Scotty Dunton看見Buford帶着一個小孩從籬笆外走到牧場大門外，才發現這就是尋人啟事上的Allen。

Dunton表示，Buford是一隻大白熊犬和安納托利亞牧羊犬生下的混血，白天的時候休息，晚上就出門「工作」，保護牧場不受附近的狼騷擾，因此得以在夜晚尋獲迷路的Allen。

Dunton說，Allen告訴他自己和Buford在荒野上的一棵樹下睡了一晚。Dunton對記者表示，Buford很喜歡小孩，如果它在外面發現了迷路的孩子，肯定會把他送回家。

當地警方把故事發到Facebook上後，許多人評論稱讚Buford，而據它的主人所說，Buford也在這天晚上得到一塊高級牛排作為獎勵。