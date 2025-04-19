白宮經濟顧問：特朗普團隊正考慮是否可解僱鮑威爾
撰文：劉耀洋
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美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月18日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊正考慮是否可解僱美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。
路透社18日報道，哈塞特對是否支持解僱鮑威爾的立場似乎有所改變，他在2021年出版的書籍中，曾反對特朗普在其第一任期企圖解僱鮑威爾的舉動。
他當時稱，相關舉動將會破壞聯儲局作為國家貨幣供應客觀獨立管理者的聲譽，損害美元的地位並導致股市崩盤。
哈塞特現在卻指，目前的「法律分析」跟當年不一樣。他說：「如果新的法律分析得出不同的結論，我們需要重新考慮我們的應對措施。」
報道稱，目前尚不清楚哈塞特所指的「新法律分析」是甚麼，而特朗普17日在社交媒體發文批評鮑威爾沒有像歐洲央行般減息後，再於同日揚言，如果自己要求鮑威爾辭職，對方便會這樣做。
不過，鮑威爾曾明言，法律不允許總統解僱聯儲局主席，如果特朗普要求自己離職，他不會順從前者的要求。
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