白宮經濟顧問：特朗普團隊正考慮是否可解僱鮑威爾

美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月18日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及其團隊正考慮是否可解僱美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。



路透社18日報道，哈塞特對是否支持解僱鮑威爾的立場似乎有所改變，他在2021年出版的書籍中，曾反對特朗普在其第一任期企圖解僱鮑威爾的舉動。

他當時稱，相關舉動將會破壞聯儲局作為國家貨幣供應客觀獨立管理者的聲譽，損害美元的地位並導致股市崩盤。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）2025年2月7日在白宮會見傳媒（REUTERS）

哈塞特現在卻指，目前的「法律分析」跟當年不一樣。他說：「如果新的法律分析得出不同的結論，我們需要重新考慮我們的應對措施。」

報道稱，目前尚不清楚哈塞特所指的「新法律分析」是甚麼，而特朗普17日在社交媒體發文批評鮑威爾沒有像歐洲央行般減息後，再於同日揚言，如果自己要求鮑威爾辭職，對方便會這樣做。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

不過，鮑威爾曾明言，法律不允許總統解僱聯儲局主席，如果特朗普要求自己離職，他不會順從前者的要求。