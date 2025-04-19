外媒：Meta傳接觸亞馬遜微軟 遊說金援AI訓練費用
撰文：張子傑
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人工智能（AI）發展一日千里，而且所費不菲。有傳媒最近指，Facebook母公司Meta曾向亞馬遜（Amazon）及微軟（Mircosoft）接觸，要求資助公司旗艦AI Llama飆升的訓練費用。
科技網站《The Information》4月17日引述知情人士報道，Meta曾在2024年聯絡亞馬遜及微軟等科技企業，甚至是中東的投資者，要求合組「Llama聯盟」吸引投資，以換取對方參與Llama將來發展。
報道提到，有關討論持續至今年初，但市場回應普遍冷淡。
分析指Meta有意與亞馬遜及微軟等主要雲端服務供應商加強合作，為Llama開拓更多商業化可能，惟Llama本身是一款任何人都可以使用的開源軟件，令其商業化之路將極為困難。而Meta本身是透過廣告模式營利，在商業軟件銷售方面可謂全無經驗。
Meta計劃在今年的資本支出上花費約600億至650億美元，比2024年水平增加大約6成，並主力投資在發展更多AI數據中心。
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