日本大阪世博展出「未來人類洗澡機」　內置AI功能無需肥皂

日本大阪世博會4月13日正式開幕，會上展出一台「未來人類洗澡機」，外形如同科幻太空艙，內置人工智能（AI）壓力與脈搏偵測功能、15分鐘完成沐浴和烘乾、甚至無需使用肥皂。日本首相石破茂在開幕儀式時就參觀過此機，感嘆科技的進步。



日本《讀賣新聞》報道，石破茂12日參觀會場內的「大阪醫療保健館」（大阪ヘルスケアパビリオン），對着這台「未來人類洗澡機」（暫定名）頗具興趣。曾參觀過1970年大阪世博會的石破茂感嘆道：「這機子我在上屆大阪世博會看到過，今天已經變成這樣子了啊。」

他指的是55年前三洋電機的「超音波沐浴機」，當時由於成本與技術限制，未能實現量產。

▼1970年的「人類洗澡機」

這台新的洗澡機在世博會的大阪醫療保健館展出。（大阪醫療保健館網站）

半個多世紀後，科技公司Science Co.董事長青山恭明決定，重新打造這台科幻感滿滿的「洗澡機」。

據Science Co.介紹，「未來人類洗澡機」能透過注入溫水與納米級氣泡徹底潔淨肌膚，還帶烘乾功能，且完全不用肥皂，15分鐘內完成一次沐浴。

洗澡機還帶有AI檢測壓力與脈搏的功能。內部攝像頭能即時監測使用者的生理數據，分析情緒起伏。當系統發現使用者感到緊張或焦慮時，將於透明罩內自動播放海浪、森林或夕陽等動態畫面，撫慰使用者的心靈。