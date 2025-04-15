Nvidia與台積電等斥5000億美元在美發展AI　特朗普：關稅成果

人工智能（AI）晶片巨頭Nvidia於4月14日宣布，計劃未來4年內與台積電、鴻海、緯創等公司合作，在美國投資高達5000億美元，用於建設人工智慧基礎設施，將首度實現AI超級電腦完全在美國打造。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，Nvidia的投資是他當選和關稅政策的結果。



2024年1月8日拍攝的插圖中，圖為美國科技公司輝達（Nvidia，又譯英偉達）的置於電腦主機板之上。（Reuters）

Nvidia表示，公司最新的Blackwell晶片，已開始在台積電位於亞利桑那州的廠房生產，公司也準備跟鴻海、緯創合作，在德州設立兩座超級電腦製造廠，預計在未來12至15個月進入量產階段。另外，Nvidia將與Amkor、矽品合作，在亞利桑那州進行封裝與測試作業。

Nvidia行政總裁黃仁勳說，全球AI基礎設施的引擎正首度在美國建造，增建在美國的製造工廠有助於滿足市場對AI晶片、超級電腦不斷成長的需求，同時加強公司的AI供應鏈彈性。