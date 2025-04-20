英國財相李韻晴：與華脫鈎「非常愚蠢」　支持Shein赴英上市

英媒4月18日報道，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）受訪時表示，英國與中國脫鈎是「非常愚蠢」（very foolish）的舉動，不會應美方要求減少對華接觸。她又稱，自已歡迎中國電商平台Shein在英國上市。



李韻晴接受英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）採訪時表示，英國應與中國建立更深層次的夥伴關係，而非設置新的障礙。

圖為2023年11月，Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（Getty）

當被問及會否應美國要求減少與中國接觸時，她強調：「中國是全球第二大經濟體，我認為英方若不與中方往來是非常愚蠢的行為。」

李韻晴指出，英國會抱著符合國家利益的取態，跟任何貿易夥伴合作。她以今年較早時率領英國金融服務業巨頭代表訪華進行經濟和金融對話為例，稱此舉為英方爭取到更多牌照，為英企提供更多配額。

2024年7月8日，英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）在英國倫敦財政部向發表演講。（Reuters）

另外，李韻晴表明自己支持Shein在英國上市，但強調相關決定最終將由有嚴格審批標準的倫敦交易所和金融行為監管局決定。

當被追問如果監管機構批准，政府是否會支持相關決定時，李韻晴表示：「英國近年來流失不少業務、企業，我們正與倫敦證券交易所密切合作，使英國重新成為一個更具活力的上市地點。」