英政府接管英鋼　中國大使館促遵循公平原則保障華企合法權益

英國國會12日通過緊急法案，由政府從中資敬業集團手中接管英國鋼鐵公司（British Steel）。中國駐英大使館發言人4月16日表示，英國個別政客的反華言論極其荒唐可笑，反映了他們的傲慢、無知和扭曲心態。 發言人敦促英國政府遵循公平公正非歧視性原則，切實保障在英中資企業合法正當權益，並繼續與敬業協商談判，積極尋找各方均能接受的解決辦法，中方將繼續關注事態發展。



圖為2025年3月31日，英國鋼鐵（British Steel）位於斯肯索普的廠房。（Reuters）

稱如非敬業入主 英鋼工人或面臨失業

針對英國接管英鋼，發言人強調，敬業集團屬中國民營企業，其基於市場原則在英國開展商業投資，自主運營企業。英鋼在敬業2020年收購前就已多年虧損，並於2019年進入破產清算階段。敬業接管後對英鋼注入巨額資金，使公司得以維持至今。如果不是這家中國企業介入，英鋼工人可能早已面臨失業風險。

發言人又稱，根據英國政府「凈零排放」戰略，以鐵礦石煉鋼的鋼鐵企業需於2035年實現「凈零排放」。此次英鋼計劃關停高爐並建設電弧爐系正常決策，其就轉型投資與英政府開展談判。也是可以理解。

此外，中資企業為英國經濟作出積極貢獻。據不完全統計，在英中資企業對英經濟貢獻超過1,150億英鎊，創造工作崗位近6萬個。

美國大搞貿易霸凌 英政客卻一味抹黑中國

發言人批評，在當前美國對包括英國在內的各國揮舞關稅大棒，大搞單邊主義保護主義貿易霸淩的形勢下，英國政客不去抨擊美國，反而一味誣衊抹黑中國政府和中國企業。發言人強調，任何把商業問題政治化、進行惡意炒作的言行都會損害中國企業對英國投資的信心，損害中英經貿合作。