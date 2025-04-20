美媒民調：特朗普經濟議題支持率跌至43%　創總統生涯最低點

美國CNBC於4月19日報道，據他們最新進行的民調顯示，由於人們對總統特朗普（Donald Trump，又率川普）在關稅、通脹和政府支出所實施的政策不滿，他的經濟議題支持率跌至43%，是其總統生涯以來的最低點。



CNBC於9日至13日對1,000名美國人進行民意調查，其中44%受訪者認可特朗普的政策，51%的人則表示不認可，略好於他2020年首個任期結束前的民調數據。

2025年4月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

然而，民調還顯示，特朗普在經濟議題上的支持率僅為43%，而不支持率則高達55%。這不僅是其總統任內經濟支持率的歷史最低點，更是CNBC歷次民調中首次出現其經濟支持率呈淨負值的情況。

調查指，特朗普成功連任所帶來的經濟樂觀情緒經已消失，更多美國民眾認為經濟將會惡化，對股市的看法亦急劇轉向悲觀。其關稅措施則是引發民眾不滿的重要因素，49%受訪者反對全面徵收關稅，認為這對美國工人、通脹和整體經濟不利。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

大多數美國人認為，加拿大、墨西哥、歐盟和日本對美方來說是經濟機遇，而非經濟威脅。然而有44%受訪者認為，中國對美國構成經濟威脅。