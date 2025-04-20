美國經濟趨動盪　美媒：當地富豪紛赴瑞士設銀行賬戶避險

美國CNBC4月18日報道，愈來愈多美國富豪到瑞士開銀行賬戶，這是他們為投資組合「去美國化」（de-Americanization）策略的一部份。



瑞士的銀行透露，他們近幾個月看到愈來愈多高淨值的美國富豪到當地開投資賬戶，相關諮詢和業務出現激增現象。

瑞士的中立政策、穩定經濟、強勁貨幣和可靠的法律體系都對美國富豪具有吸引力。

圖為2013年7月28日，一名男子在瑞士楠達展示瑞士國旗。（Getty）

報道引述一間金融諮詢公司說，前總統奧巴馬（Barack Obama）剛當選時也曾出現一波開設新賬戶的浪潮，其後新型冠狀病毒（Covid-19）疫情又帶來了一波，而關稅問題現在正引發新一輪浪潮。

不同客戶開設賬戶的動機各不相同，許多人希望實現資產多元化，減少對美元的依賴，他們認為美元將在美國債務飆升的壓力下進一步走弱。

報道稱，也有人出於政治原因赴瑞士開設銀行賬戶，認為在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的領導下，美國法治將會衰落。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

數十年前，人們在瑞士銀行開賬戶或許有逃稅之嫌，但如今在瑞士銀行開設賬戶受到嚴格監管且更加普遍，包括填寫完整的稅務表格和報告等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

