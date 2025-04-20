曼谷地震大樓倒塌增至47死　泰調查部門拘一名中鐵十局高層

緬甸中部3月底發生7.9級地震，泰國曼谷興建中的國家審計部大樓倒塌，導致超過40人喪生，多人仍然失蹤。泰國傳媒4月19日報道，特別調查部門拘捕一名中國中鐵十局（泰國）有限公司高層，並追捕另外3名泰國籍員工。



《曼谷郵報》報道，泰國特別調查局（DSI）在曼谷一間酒店內帶走譯音姓張（Zhang Chuanling）的中鐵十局（泰國）有限公司董事。當局指，調查人員審視該公司的股權結構，稱有足夠證據懷疑這四名疑犯涉嫌違反《外國商業法》。

緬甸大地震：2025年3月31日，在泰國曼谷塌樓現場，救援人員繼續尋找生還者（Reuters）

DSI調查發現，張姓疑犯擁有中鐵十局（泰國）有限公司的49%股份，餘下51%則由另外3名泰國人持有，其中一人的股份更只有0.0003%。當地新聞網站Khaosod English提到，調查人員重點研究中鐵十局涉嫌在泰國使用掛名股東營運公司，並與意大利-泰國發展公共有限公司（Italian-Thai Development Plc）合資，以投得國家審計部大樓建築合約。

泰國多個部門亦就大樓倒塌的多個問題展開調查，包括涉嫌使用不符標準的鋼材等。

該大樓於2021年4月破土動工，為中國國營企業「中鐵十局」、曼谷建商「意大利—泰國發展公司」（Italian-Thai Development Plc）共同建造。（網上圖片）

而在搜救進度方面，當局在18日發現多具遇難者遺骸，喪生人數增至47人，另外仍有47人失蹤。救援人員正集中清除升降機槽一帶的瓦礫，料可能發現大約30名失蹤者遺體。