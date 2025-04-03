泰國曼谷塌樓逾70人仍被困　搜救犬身兼安慰失蹤者家屬重任｜多圖

緬甸中部3月28日發生大地震，鄰國泰國也大受影響，曼谷有一棟興建中、由泰國當地企業與中國廠商合資承建的大樓倒塌。泰國兩隻搜救犬花了五天時間在廢墟中嗅探生命跡象後，於4月2日短暫轉換角色，為倒塌意外失蹤人員的家屬提供情緒支援。



為了安撫72名失蹤人員的家人，這兩隻身穿橙色背心的金毛尋回犬在臨時避難所與親屬見面。此前，它們已連續五天在大樓廢墟中嗅探生命跡象。

孩子們拍拍它們的頭，其他人則輕聲低語，讓這兩隻狗在恢復恢復搜救任務時，帶着他們的希望進入廢墟搜救。

有失蹤者家屬受訪時表示，與狗狗的短暫互動為她帶來一絲安慰。她表示「他們（搜救人員）說，只要狗在聽到信號時繼續吠叫，就還有找到生還者的機會」。

2025年4月1日，泰國曼谷，一名來自緬甸的移工撫摸一隻擔當搜救犬的金毛尋回犬。（Reuters）

資深訓犬師兼首席培訓教員雷蒙德（Susan Redmond）說，當不參與救援時，搜救犬也可以為人們提供心理安慰。

雷蒙德指出：「狗狗有驚人的力量，撫摸狗確實能讓人們感到輕鬆，所以這是一種很好的情感支持。」他補充，事實上這些搜救犬訓練有素，可以身兼搜救及安慰家屬的重任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

