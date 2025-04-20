韓國空軍訓練再出意外　戰機軍備誤脫落　軍方：暫停演習

韓國空軍一架KA-1輕型攻擊機4月18日夜間訓練時，機上搭載的兩套機炮吊艙和兩具空副油箱意外脫落，所幸無人傷亡，軍方翌日尋獲部份武器並停飛部份軍機。今次事故是韓國空軍繼上月軍演炮彈誤落民居事故以來，又一宗飛行安全事故。軍方致歉並計劃21日開會檢討，嚴防事故發生。



韓聯社報道，空軍事故調查委員會初步調查指，涉事飛行員駕駛軍機在當晚10時22分飛臨江原道平昌上空執行夜間模擬射擊時，不慎按下投放按鈕，導致這些武器意外脫落。

脫落武器中的兩套機炮吊艙內裝載有機槍和約500枚12.7毫米子彈，軍方翌日翻越墜落地點附近山區，尋回機炮吊艙及部份彈藥，目前仍在搜尋油箱及十多枚子彈。

韓國與美國空軍17日開始舉行為期16日的空中聯合軍演，空軍飛行行動受今次事故影響，現已中斷聯合空中「自由旗幟」軍演，預料在22日重開演習。

圖為韓國軍方網站上傳的KA-1輕型攻擊機圖片。（韓國軍方網站）

韓國軍方網站指，KA-1輕型攻擊機主要負責執行戰術控制與空中偵查任務，旨在為地面部隊提供直接空中火力支援。