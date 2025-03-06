韓美軍演炮彈誤落民居15傷　軍方指輸入錯坐標導致　現場影片曝光

韓國京畿道抱川市有炮彈落在民居，受傷人數升至15人。韓聯社之後引述軍方證實，實彈演習期間，韓國空軍KF-16戰機在演習期間誤向訓練範圍外的民居投擲炸彈。空軍表示是飛行員輸入錯誤的投彈坐標導致。



2025年3月6日，韓國戰機向民居誤投炸彈，造成多人受傷（Reuters）

韓媒KBS報道，據韓軍指，早上10時4分左右，參加韓美聯合訓練的韓國KF-16戰鬥機把8枚炸彈投到射擊場外，與目標地點相差約8公里，炸彈墜落在附近地區和公路，並全部爆炸。

韓國戰機2025年3月6日向民居誤投炸彈，造成現場出現爆炸（影片截圖）

↓ 現場閉路電視影片 ↓

韓國空軍2025年3月6日表示，一架KF-16戰機在演習期間誤向訓練範圍外的民居投擲炸彈，造成破壞（Reuters）

根據《朝鮮日報》，京畿北部消防災難本部透露，炮彈落在京畿道抱川市的房屋上。

報道也證實，有一座教會建築和兩棟房屋部份受損。

報道指，消防局正調動30台設備和78名人員對現場進行恢復工作。

軍方透露，由韓國空軍、陸軍和駐韓美軍在京畿道抱川附近舉行韓美聯合實彈演習，空軍出動了多種戰機參與，其中KF-16戰機在投放8枚MK-82炸彈時發生異常情況，炸彈落在射程之外。

報道稱，MK-82炸彈專門用來摧毀建築物和橋樑，爆炸產生的彈坑直徑為8米，深2.4米，一枚炸彈的殺傷半徑約為一個足球場的大小。

空軍目前已成立事故應變委員會，以調查事故情況和損失程度。

在韓美年度例行聯合演習「自由護盾」（Freedom Shield，簡稱FS）正式實施前，兩國動員空中和地面戰力進行實射演練。6日在京畿道抱川的勝進訓練場，韓美聯合實施與自由護盾演習對接的綜合火力打擊訓練。