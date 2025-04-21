韓國選管委舉報3名選舉觀察員 涉惡意炒作「中國黑客干預選舉」
撰文：外部來稿(國際)
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據韓聯社消息，韓國中央選舉管理委員會（以下簡稱為選管委）18日表示，已向韓警方檢舉3名涉嫌無正當依據主張「中國黑客干預選舉」，並干涉、妨礙點票工作的選舉觀察員。
涉事人員聲稱，在4月2日舉行的首爾九老區區長補缺選舉的點票過程中檢測到名為「HUAWEI-76A5」的無線網絡，並懷疑中方黑入選舉點票系統。此外，這3人還對貼在票箱上的特殊封條提出異議稱，「把封條撕下來再貼回去也沒人認出來」「就算更換了投票箱也不會被發現」等。
九老區選管委員推測，相關網絡可能系觀察員本人開啟手機熱點後，故意將網絡名稱更改為「HUAWEI」。此後，該無線網絡名稱未再顯示。
韓選管委也指出，選舉點票所使用的網絡為與外部網絡隔離的封閉式有線專網，有關「華為網絡關聯選舉設備」的主張毫無根據。此外，所有封條一經揭除即會出現破損痕跡，並附有投票管理官及觀察員等簽名，無法重複使用。韓選管委還透露稱，涉事觀察員系某政黨推薦的人員。
韓選管委認為，上述行為已明顯超出觀察員權限，構成對九老區選管委正常點票管理工作的干擾與妨礙。根據《公職選舉法》，無正當理由干擾點票工作者可被判處3年以下有期徒刑。
本文獲《觀察者網》授權轉載。
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