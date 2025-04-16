日本外國遊客暴增致米荒　主婦飛韓國扛米回家　傳中國人網上炒賣

日本政府4月14日表示，3月31日至4月6日全國5公斤平均米價達4214日圓（約229港元），是2024年同時期的2倍多。



日本近日面臨米荒，3月罕見釋出儲備米，甚至一度傳出有中國人將米在網上高價轉賣。由於米價持續上漲，近日有日本主婦到韓國旅遊時，順便扛9公斤米返國，引發韓媒關注。

日本近日面臨米荒，3月罕見釋出儲備米，甚至一度傳出有中國人將米在網上高價轉賣，還有日本主婦到韓國扛9公斤的米返日，引發韓媒關注。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

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日本農林水產省14日公布數據顯示，5公斤平均米價達4214日圓，刷新2022年3月統計以來最高價。

《朝鮮日報》報道，一名自稱日本主婦的網友6日表示，她到菲律賓宿霧旅行後前往韓國，到韓國超市買了4公斤白米和5公斤糙米，在機場辦理檢疫手續後返國。她指出，日本10公斤米價約為8000日圓（約435港元），韓國只要約3000日圓（約163港元），聽說越來越多日本人出國買米。

日本1993年也曾因夏季氣溫過低導致稻米欠收，當時的狀況被稱為「平成米騷動」。這次再次面臨缺米危機，米價自2024年夏天持續上漲，引發「令和米騷動」。

針對這次缺米危機，日本評論家池上彰分析是酷暑、外籍遊客增加等原因導致。此外，稻米不足的消息傳出後，許多民眾開始恐慌囤米，甚至有中國人在網上高價轉賣米。

日本政府3月釋出約21萬噸的儲備米，農林水產大臣江藤拓9日表示，計劃在4月下旬追加釋出10萬噸儲備米。日本首相石破茂在1日表示，正在密切關注米價動向，若有必要將採取進一步的應對措施。

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