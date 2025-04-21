越南女首富張美蘭詐騙案　部份賬款追回後刑期改　死刑判決不變

越南女首富張美蘭（Truong My Lan）涉及超過120億美元詐騙案件，其中去年4月因貪污罪判死刑，去年10月再因金融詐騙、洗黑錢等罪名判處無期徒刑，路透社周一（4月21日）報道，因部份資金追回，部份罪名由無期減至30年有期徒刑，但不影響4月判決的死刑裁定。



張美蘭4月被越南法院裁定違反金融機構貸款規定罪、貪污罪及行賄罪成，分別判處入獄20年及死刑，三罪並罰為死刑。當地傳媒曾在6月報道，她願意拿出遭扣押的資產償還，爭取上訴不判死。

在12月的判決中，胡志明市最高人民法院駁回上訴，指出張美蘭沒有減刑理由，因此維持原判。不過若她可以歸還4分3的所盜用公款，或可減刑為終身監禁。

越南女首富案：張美蘭2024年4月11日出庭畫面（影片截圖）

法院也在10月17日裁定她詐騙財產、洗黑錢和非法跨境運輸貨幣三項罪名全部罪成，分別判處8和12年刑期，以及無期徒刑。

她被控向國內外非法轉移45億美元，洗錢445萬億越南盾（約1,335億港元），其公司則被控透過向投資者發行債券非法籌集超過30萬億越南盾（約90億港元）。

路透社周一引述越南媒體稱，因部份賬款追回，該案件判決由無期減為30年監禁。