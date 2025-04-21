教宗方濟各離世　生前飽受健康問題困擾　傳近年拒接受手術

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。他曾在離世前一天現身梵蒂岡，接受信眾的祝福，並祝大家復活節快樂。不過他日前才出院，因此顯得較為虛弱。而綜觀他的一生，晚年多次傳出健康問題。



方濟各年輕時因為呼吸道感染而被迫切除其中一邊肺部，所以他講話時經常需要輕聲細語。

近年方濟各就多次出入醫院，包括在2021年由於腸阻塞需要接受手術，切除33厘米結腸，並留院10天。

他的右腳韌帶和膝關節曾經受傷，需要用輪椅多步超過一年。消息指他在2021年接受手術時，對麻醉反應欠佳，所以拒絕做手術解決膝傷。

而在今年，方濟各則因為支氣管炎在羅馬的吉梅利醫院（Gemelli hospital）留醫多時。梵蒂岡的記錄顯示，教宗在住院期間出現四次「呼吸危機」，包括由氣道收縮引起的嚴重咳嗽，類似於哮喘發作。主診醫生曾考慮終止治療，讓他安然離世。