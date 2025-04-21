天主教教宗方濟各逝世享年88歲　任內打破教廷多項傳統

天主教第266任教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。他1936年生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，為意大利移民後裔，是首名拉美、南半球及耶穌會出身教宗。一向被視為開明派的他任內曾多次打破傳統，在同性戀問題上持寬容立場，因而不獲保守派歡迎，成為一代爭議人物。他在任教宗12年，近年受健康問題困擾。



方濟各本名豪爾赫．馬里奧．貝爾戈里奧（Jorge Mario Bergoglio），1969年起任聖職，1997年升為布宜諾斯艾利斯總教區總主教，2001年獲封為樞機。他在前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）2013年因病辭職後獲選繼任，是自西元8世紀以來首名非歐洲出身教宗。

他就職後一改教廷奢華風氣，拒絕入住教宗官邸、開放夏宮，衣飾樸素的他多次談及貧窮問題時，更稱教會應為窮人服務，為他博得親民美名。他仍未正式赴任時，曾到少年監獄為囚犯行濯足禮，其中包括2名少女及2名穆斯林，是教宗首次在獄中、為女性和穆斯林行此儀式，已預示他的破格作風。

圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2017年4月4日與當時尚未繼位英王的查理斯王子（Prince Charles）在梵蒂岡會面。（Getty Images）

方濟各多次就LGBT議題鬆口，他上任後首度出國外訪，便曾主動向記者表示，「如果一名帶有善意的同性戀者尋求神，我憑什麼作出批判？」同類言論持續令教內保守派不滿。時隔10年後，方濟各12月18日宣布，只要不屬常規教會儀式一部份，神父即可祝福同性伴侶，令教會在同性戀問題上踏出具里程碑意義的一步。

教會直至近代亦仍不容許同性戀。前教宗本篤十六世（Benedict XVI）稱同性戀為「固有的道德罪惡」。若望保祿二世（John Paul II）2003年在位時，梵蒂岡更發文件指法律承認同性結合，或視之與婚姻同等，等同「認可異常行為」。

方濟各在紀錄片《Francesco》中曾表態稱，「我們應建立一套民事結合法律，讓他們可以有法律的保障」。《紐約時報》指，教宗原話本出自2019年墨西哥Televisa電視台一場訪問，但經教廷審核後未有播出。方濟各與教會保守派的角力，從中或可見一斑。

圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2016年10月31日在瑞典馬爾默（Malmo）發表演說。（Getty Images）

傳統上，犯「墮胎罪」的婦女會被自動開除教籍，亦僅有主教或特別指定的聽取告解神父有權寬恕墮胎者。方濟各在2015年12月宣布，全球神父有權赦免不得已下接受過墮胎的婦女，限期屆滿後更將之無限期延長。

他2020任命意大利籍律師迪喬瓦尼（Francesca Di Giovanni）為教廷國務院與各國關係部門新任副秘書長，負責處理教廷與其他組織如聯合國等的關係，是教廷史無前例有女性出任教廷管理階層。

天主教廷長期因神職人員性侵兒童醜聞為人垢病，方濟各亦曾被批評處理力度不足。曾矢言杜絕「性侵文化」的他，於2019年12月修改「宗座保密」（pontifical secret）法規，不再適用於指控神職人員涉及孌童或管有兒童色情物品的案件，增加透明度。

圖為已故教宗方濟各（Pope Francis）2014年4月27日在梵蒂岡主持封聖彌撒。（Getty Images）

除了儀式上的問題，方濟各更曾在2014年談及素來被視為與神創論相悖的科學觀點，指大爆炸理論「與神創論並無矛盾」，又稱進化論「與神創論沒有不一致之處」。他又說，「當我們在《創世紀》讀到關於創造的記載時，（我們）有把上帝想像成魔術師、有一枝無所不能魔杖的危險。但他不是。」

教會近年面臨體制改革、神父性醜聞、難民等議題，都似站在十字路口，雖然多次敦促教廷與時並進的方濟各，亦屢次公開重申教會反對同性戀、墮胎及女性任聖職等，也未能完成教廷改革，但他領導的改變，都與教會過往僅作批評的做法相區別。

方濟各生前多次力促教會改變，他2014年曾譴責教廷那些「讓自己被野心和虛榮所腐蝕」的人，又說「教廷需要變化、改進……一個不自我批評、不與時俱進、不努力改進的教廷，是一個病態的機構」 。