梵蒂岡：天主教教宗方濟各逝世　終年88歲

梵蒂岡(Vatican)表示,天主教教宗方濟各(Pope Francis)逝世,終年88歲。他在任12年,是首位出身於拉丁美洲的教宗。



根據路透社指,梵蒂岡透過視像聲明宣布消息。聲明指「今天早上7時35分,教宗方濟各返回天父之家(returned to the house of the Father)。」

天主教教宗方濟各2025年4月20日現身在聖彼得廣場的露台,與公眾見面(Reuters)

前一天現身聖彼得廣場

在前一天的4月20日,教宗方濟各曾在復活節彌撒後現身聖彼得廣場(St. Peter's Square),向前來的民眾揮手。他身旁的助手讀出復活節文告,教宗在文告呼籲實現加沙停火。

根據梵蒂岡指,教宗方濟各也與美國副總統萬斯(JD Vance)簡短會面。

2024年9月13日,天主教教宗方濟各(Pope Francis)結束對亞太4國的訪問後,在回程的飛機上舉行記者會。(Reuters)

年初入院治療5週

88歲的教宗2月至3月期間曾因呼吸道感染、雙側肺炎入院治療長達5週,其健康狀況近來一直備受關注。3月23日,他在結束治療後於羅馬傑梅利醫院(Gemelli Hospital)公開露面,當時教宗坐着輪椅於醫院陽台現身,微笑着向現場聚集的人揮手致意。他面部浮腫,聲音較弱,向到場祝福的人表達感謝後便離開。

2024年12月21日,天主教教宗方濟各在梵蒂岡演講(Reuters)

方濟各1936年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯,是意大利裔阿根廷人,自2013年3月出任教宗,至今12年。一向被視為開明派的他任內曾多次打破傳統,在同性戀問題上持寬容立場,因而不獲保守派歡迎。他在任教宗12年,近年受健康問題困擾。