梵蒂岡：天主教教宗方濟各逝世　終年88歲

梵蒂岡（Vatican）表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，終年88歲。他在任12年，是首位出身於拉丁美洲的教宗。



根據路透社指，梵蒂岡透過視像聲明宣布消息。聲明指「今天早上7時35分，教宗方濟各返回天父之家（returned to the house of the Father）。」

天主教教宗方濟各2025年4月20日現身在聖彼得廣場的露台，與公眾見面（Reuters）

前一天現身聖彼得廣場

在前一天的4月20日，教宗方濟各曾在復活節彌撒後現身聖彼得廣場（St. Peter's Square），向前來的民眾揮手。他身旁的助手讀出復活節文告，教宗在文告呼籲實現加沙停火。

根據梵蒂岡指，教宗方濟各也與美國副總統萬斯（JD Vance）簡短會面。

2024年9月13日，天主教教宗方濟各（Pope Francis）結束對亞太4國的訪問後，在回程的飛機上舉行記者會。（Reuters）

年初入院治療5週

88歲的教宗2月至3月期間曾因呼吸道感染、雙側肺炎入院治療長達5週，其健康狀況近來一直備受關注。3月23日，他在結束治療後於羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）公開露面，當時教宗坐着輪椅於醫院陽台現身，微笑着向現場聚集的人揮手致意。他面部浮腫，聲音較弱，向到場祝福的人表達感謝後便離開。

2024年12月21日，天主教教宗方濟各在梵蒂岡演講（Reuters）

方濟各1936年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，是意大利裔阿根廷人，自2013年3月出任教宗，至今12年。一向被視為開明派的他任內曾多次打破傳統，在同性戀問題上持寬容立場，因而不獲保守派歡迎。他在任教宗12年，近年受健康問題困擾。