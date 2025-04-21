特朗普稱日本以保齡球作汽車測試　東京官員否認：不是這回事

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交網站發文抨擊多項「非關稅欺詐行為」，包括指控日本在汽車承壓測試中「使用保齡球」。日本交通部4月21日否認稱，日本沒有這樣的國家安全標準測試，部門談到在一測試中會使用類似人頭的球形裝置，該測試是根據國際標準而採用。



特朗普在最新帖文中列舉8項「非關稅欺詐行為」（NON-TARIFF CHEATING），在第7項的保護式技術標準中，指日本在汽車測試中使用保齡球。

特朗普一直不滿美國汽車在日本銷售未如理想，據日本放送協會（NHK）指，特朗普早在2018年、即首個任期時，就聲稱日本對外國汽車展開測試時，會把保齡球從20英尺高的地方，擲到汽車的引擎蓋上測試，他指若果引擎蓋有一點點凹陷，那麼該車輛就會遭評為不合格，他認為「美國人受到的待遇太可怕了」。

在2018年時，時任白宮發言人曾指特朗普當時的言論「明顯是開玩笑」。

日本交通部4月21日否認有關保齡球的說法，該部門指新車型在接受檢查時，會確定其是否符合43項安全標準，在其中一項測試中，會使用類似人頭的球形裝置，來查看被測試汽車是否符合旨在確保行人安全的標準。日方指，測試內球形裝置的發射高度約為6英尺，而不是20英尺。

裝置會以每小時35公里速度撞擊引擎蓋，並測量衝擊力。據日方官員指，該43項安全標準並非日本自己的標準，而是根據聯合國協議採用的國際標準，歐盟國家、韓國也採用同樣標準，美國則有專用安全基準，使用43項國際標準中的3項。