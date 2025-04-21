特朗普關稅｜朱克伯格等巨頭提前知道？被揭震撼彈前減持套現

《彭博》資訊引述追蹤內部人交易的機構「華盛頓服務公司」（Washington Service）分析，Facebook母公司Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、甲骨文行政總裁卡茲（Safra Catz）與摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）等商業巨擘，在特朗普祭出關稅炸彈前，已拋售價值數十億美元的大量股票。



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朱克伯格在第一季拋售110萬股股票，總值約7.33億美元（折合約56億港元）。

所有交易都發生在1月與2月。卡茲在同一時期也拋售380萬股，套現約7.05億美元（折合約54億港元）。

曾被經濟學人描述為「華爾街之王」（king of Wall Street）的戴蒙在同期也拋售價值2.34億美元股票（折合約18億港元）。

報導指出，第一季對市場而言是動盪不安的時期。雖然特朗普上任初期科技股曾一度飆升，但隨著4月2日「解放日」前夕關稅政策不確定性升高，引發一波拋售潮，導致全球市場蒸發數萬億美元市值。

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全球首富馬斯克（Elon Musk）今年以來財富已縮水1290億美元，因為特朗普關稅可能波及從手機到半導體等多項產品，對科技產業股造成沉重打擊。

內部人交易並不是非法的內線交易。也有部份億萬富豪趁勢低接，利用股價回落之際加碼持股、擴大在自家公司的投資。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】