特朗普關稅令美國中餐館成本飆升　業者呻「一個餃子一美元」

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國掀起關稅戰，美國商家首先要面臨中國進口商品價格飆升的挑戰。內地媒體《封面新聞》報道，有在美國經營中餐館的華人商家抱怨，其推出的多種中國菜品成本均上漲，「一個餃子要賣到一美元（約7.76港元）」。關稅戰對中餐館的經營帶來寒冬。



《封面新聞》引述美中餐飲聯合會（US-China Restaurant Alliance）主席胡曉軍4月19日說道：「關稅之下，我們的原材料成本價格大幅上漲。」

他表示部份中國進口食材無可替代，花椒、辣椒、豆瓣醬等中餐調料受關稅衝擊較大，有些美國中餐館可能將轉嫁成本到美國消費者。

有網民曬出一家美國中餐館的菜單，發現一份八個的紅油抄手（四川雲吞）和雞肉水餃竟要8.99美元，說明一粒餃子的價格已經超過1美元（約7.76港元）。（封面新聞）

胡曉軍表示，餃子最便宜時才幾毫子一個，現在普遍已經上漲到超過1美元。「實際上，在美中餐館功能表價格，已經比新冠疫情之前高。現在又正在面臨一輪成本上漲。」

他繼續指出，價格親民的中餐館可能會將漲價5%到10%左右，但很容易失去對價格敏感的顧客，「他們很可能轉向墨西哥快餐」。