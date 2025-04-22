柬埔寨擬加強管控進口　打擊中國等國產品「洗產地」

為了避免被美國徵收高額關稅，柬埔寨政府將修改法規，加強對進口商品的管制，防止柬埔寨被中國等國企業利用為中轉站「洗產地」。



據《柬中時報》報道，由柬埔寨副總理孫展拓領導的「柬美貿易與投資關係工作組」，於4月16日通過視像會議與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）展開首輪貿易談判，柬埔寨希望美國打消對柬埔寨商品徵收高昂關稅的念頭。

美國本月初宣佈對柬埔寨加徵的對等關稅高達49%，稅率比鄰國越南、泰國、馬來西亞等還來的高。

2025年4月17日，中國國家主席習近平在柬埔寨金邊和平宮會見柬埔寨首相洪馬內。（Reuters）

柬埔寨美國商會（AmCham）會長巴內特（Casey Barnett）說，若美國將柬埔寨視為中國商品進入美國的「中轉站」，這將對柬埔寨人民非常不利。

他認為，上述課題將導致柬埔寨與美國無法解決關稅衝突。「美國或被迫對柬埔寨徵收關稅，因為美方不希望中國商品通過柬埔寨源源不絕進入美國市場。」

巴內特披露，目前柬埔寨政府正制定新程序和計劃，以防止中國等國家利用柬埔寨，作為出口商口到美國的「中轉站」。

柬埔寨在2023年6月正式頒佈實施《原產地規則法》（Law on Rules of Origin），明確進出口貨物原地產原則和規則，管控偽造商品原產地的行為。

這項法律也賦予相關部門權力，以更有效管控偽造原產地證事件。

路透社報道，除了柬埔寨，面對美國46%關稅威脅的越南也正加強打擊中國商品轉運情況，向美國展示善意。

本文獲《聯合早報》授權轉載

