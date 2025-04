美國對東南亞四國太陽能產品徵收新關稅　柬埔寨最高被課3,500%

美國對柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞進口的太陽能產品徵收新關稅。這四個東南亞國家合共為美國提供大部分的太陽能電池板。



彭博社報導,美國星期一(4月21日)宣佈的這項決定是經過長達一年的貿易調查結果。調查發現,柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞的太陽能製造商不公平地受益於政府補貼,並以低於生產成本的價格向美國出口產品。

美國商務部最終認定柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞太陽能產品的傾銷幅度,分別為125.37%、271.28%、111.45%和8.59%。許多最終補貼率都比之前的初步水準來得高。

星期一公佈的太陽能關稅稅率因公司和國家而異,但總體上高於去年年底宣佈的初步關稅。

美國對晶科能源(Jinko Solar)馬來西亞產品所徵收的傾銷稅和反補貼稅總額最低,僅為41.56%。對天合光能(Trina Solar)在泰國生產的產品徵收的關稅高達375.19%。晶科能源和天合光能均未立即回應置評請求。

