美國對東南亞四國太陽能產品徵收新關稅　柬埔寨最高被課3,500%

美國對柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞進口的太陽能產品徵收新關稅。這四個東南亞國家合共為美國提供大部分的太陽能電池板。



彭博社報導，美國星期一（4月21日）宣佈的這項決定是經過長達一年的貿易調查結果。調查發現，柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞的太陽能製造商不公平地受益於政府補貼，並以低於生產成本的價格向美國出口產品。

美國商務部最終認定柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞太陽能產品的傾銷幅度，分別為125.37%、271.28%、111.45%和8.59%。許多最終補貼率都比之前的初步水準來得高。

星期一公佈的太陽能關稅稅率因公司和國家而異，但總體上高於去年年底宣佈的初步關稅。

美國對晶科能源（Jinko Solar）馬來西亞產品所徵收的傾銷稅和反補貼稅總額最低，僅為41.56%。對天合光能（Trina Solar）在泰國生產的產品徵收的關稅高達375.19%。晶科能源和天合光能均未立即回應置評請求。

柬埔寨國旗：Cambodian flag flies on a tourist boat on May 13, 2015 on Tonle Sap Lake, Cambodia. Conservationists and politicians are warning the quest for hydropower is threatening the food supply of more than 40 million people in the Mekong basin. (Photo by Jason South/Fairfax Media/Getty Images)

由於柬埔寨生產商選擇不配合美國調查，柬埔寨太陽能產品將面臨超過3500%的關稅。

這項美國商務部的調查由韓國的韓華新能源（Hanwha Q CELLS）、總部位於美國亞利桑那州的First Solar公司，以及幾家規模較小的生產商於去年提起，旨在保護它們在美國太陽能製造業的數十億美元投資。

請願團體美國太陽能製造貿易委員會指責在柬越泰馬四國設廠的中國大型太陽能板製造商，以低於生產成本的價格運送電池板並接受不公平的補貼，導致美國太陽能生產商缺乏競爭力。

新的太陽能關稅是對美國總統特朗普的廣泛關稅措施的補充，這些關稅已經擾亂全球供應鏈和市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

