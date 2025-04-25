特朗普關稅戰不止衝擊科企巨頭　AI熱潮也遭潑冷水｜新聞背後

撰文：洪怡霖 成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump）大打關稅戰，科技產業飽受影響，蘋果（Apple）、英偉達（Nvidia）等巨型科企股價大幅波動外，據外媒指，現正興旺的人工智能（AI）熱潮也會受到這波關稅戰衝擊，投資者意欲受打擊。

在特朗普的關稅政策下，多國面臨高額關稅威脅，雖然白宮宣布豁免對電子產品的「對等關稅」（Reciprocal Tariff），消息一度利好蘋果等企業，但隨後特朗普又澄清指，僅是將其歸入不同關稅類別，且產品仍需承擔20%的「芬太尼關稅」，他更表明未來會推出「半導體關稅」。

政策調整令科技產業面臨不確定性，企業需應對複雜的關稅結構，進而影響全球供應鏈的穩定性。

蘋果產品（Apple）

電商行業成本增

特朗普關稅對電子商務行業同樣造成重大打擊。特朗普4月2日簽署行政命令，終止來自中國及香港、電子商務包裹的「小額豁免」漏洞。這所謂漏洞允許價值低於800美元的包裹免關稅進口美國。受影響企業包括Amazon、Shein與Temu等。自當天起，這些商品需繳納30%關稅或每件25美元的費用，至6月1日起將增至每件50美元。

取消「小額豁免」將增加消費者購物成本，可能抑制電商銷售，特別影響那些依賴中國供應鏈的平台。

2025年4月23日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

「AI熱潮」遭潑冷水？

路透社4月23日指，特朗普關稅更會打擊AI浪潮，原因是關稅影響廣泛，從能源至軟件等各方面都有。

分析師指若在電子產品也要受關稅衝擊的情況下，美國對華產品的145%關稅將大幅提升數據中心的成本。

外界擔心關稅戰會否影響正興旺的「AI浪潮」（Reuters）

商業房地產服務企業世邦魏理仕（CBRE）資料中心解決方案執行董事總經理Pat Lynch便指，許多電力基礎設施和資料中心設備都是在美國境外製造，在很多情況下，這些設備都供不應求，全球需求很高，關稅或使情況更嚴峻，「尤其是在外國供應商將這些設備轉移到其他市場情況下」。

另一方面，客戶會因經濟不確定性而減少支出，這些客戶包括零售商、媒體公司、航空公司和汽車製造商等。分析師表示，這可能會打擊對人工智能工具的投資，並指出巨型科企有正在撤回租賃數據中心的早期跡象。

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