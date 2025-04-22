特朗普關稅重挫通用汽車？　最受歡迎3款新車分別在中國韓國組裝

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的貿易戰正酣之際，有英國媒體報道，美國知名汽車品牌通用汽車（General Motors）旗下的標域（Buick，又譯別克）系列近來銷量一路走高。這個曾經銷情慘淡的型號今年首季銷量增長了39%，其中這個系列內的SUV，包括Envision、Encore GX和Envista都銷情暢旺大受歡迎。據報道，最受市場歡迎的這三款車型均在美國以外的國家生產；Envision SUV在中國製造，而Envista和Encore GX均在韓國製造，它們分別面臨47.5%和27.5%的高額關稅。



路透社引述巴克萊銀行的分析報道，通用汽車在中國生產的昂科威（Envision）面臨47.5%（25+20+2.5）的高額關稅，其中25%為針對外國進口汽車的關稅、20%是指控中國沒有阻止芬太尼流入美國而頒布關稅，以及之前就存在的2.5%關稅。

2025年4月18日，美國密歇根州底特律，圖為通用汽車（General Motors）標域（Buick）2025系列的Envista SUV 停放在一家標域的經銷店內。（Reuters）

而通用汽車在韓國生產的車型則面臨27.5%（25+2.5）的關稅。

報道指，這一輪的關稅可能會導致每架汽車的價格上漲數以千計美元。

據報道，通用汽車標域的經銷商原本十分看好近期推出的新車型，關稅措施對他們來講卻是重大打擊。標域多年來一直致力擺脫予人呆板的印象。

報道引述分析師指，價格上升可能會影響標域的銷情，甚至危及這個系列的存續。

汽車業數據研究公司AutoForecast Solutions副總裁Sam Fiorani表示：「標域最新的車型價格實在，品質不俗，性能也不錯，若因價格問題而破壞這些優勢，可能會影響標域在美國的整體銷情。」

根據底特律汽車顧問公司Telemetry的數據，從2020到 2024 年，標域在中國的銷量下降了65%。

Telemetry的副總裁Sam Abuelsamid表示，基於關稅和中國市場的不確定性，「該品牌的生存面臨風險」。