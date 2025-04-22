王毅分別通話英國與奧地利外長　斥美國隨心所欲向各國濫施關稅

中國外長王毅4月22日分別通話英國外相林德偉（David Lammy）與奧地利外長邁因爾賴辛格（Beate Meinl-Reisinger），他批評美國隨心所欲向各國濫施關稅，以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織規則，損害各國正當權益。



中國外交部公布，王毅在與英國外相林德偉的通話中，講述中英關係改善緩和的勢頭來之不易，需要倍加珍惜。他指中方願同英方一道，按照兩國領導人戰略指引，排除各種干擾和雜音，把握好雙邊關係穩步前行的方向，聚焦互利合作，累積更多積極議程。

他指在當前單邊霸凌橫行的背景下，中英有責任維護二戰後形成的國際秩序，有責任維護以聯合國為核心的國際體系，有責任維護多邊貿易體制。

王毅2025年2月13日在倫敦會見英國外相林德偉。（Reuters）

王毅稱，美國以關稅為武器對各國進行無差別攻擊，公然違反世貿組織規則，損害各國正當權益，這種將國與國交往倒退回叢林法則的作法是開歷史倒車，不得人心，不可持續，正在遭到愈來愈多國家的抵制和反對。

他指作為負責任國家，中國站出來予以阻止，不僅是為了維護自身正當權益，更是為了維護國際規則，維護多邊貿易體制，中方將繼續堅持高水平對外開放，堅持同各國開展互利共贏合作，堅持與世界共享發展機遇。

林德偉表示英方對當前雙邊關係良好發展勢頭表示讚賞，願進一步加強兩國高層及各級別交往，就共同關心的雙多邊議題開展定期對話，共同應對面臨的挑戰，英國始終是開放型國家，堅定支持自由貿易，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。

2025年3月27日，中國北京，圖為王毅在法國外長（不在圖中）訪華期間，出席記者會。（Reuters）

在與奧地利外長邁因爾賴辛格的通話中，王毅指美國隨心所欲向各國濫施關稅，嚴重衝擊國際經貿規則和秩序，是典型單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑。

他稱中國作為負責任國家，將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，以高水平對外開放同世界共享發展機遇，作為世界經濟兩大支柱和兩大市場，中歐應扛起國際責任，共同捍衛多邊貿易體制，共建開放型世界經濟。

邁因爾賴辛格表示，中國是奧地利在亞洲的重要合作夥伴，雙邊經貿、旅遊等領域合作富有成果，潛力巨大，當前國際形勢發生重大變化，奧方珍視並期待加深同中國在雙多邊的良好合作關係。

她又指歐盟期待加強對華經貿合作，保持歐中關係的穩定和建設發展，共同應對全球挑戰，歐盟將團結一致，維護自身利益和多邊貿易體制。