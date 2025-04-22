特朗普關稅｜IMF下調全球經濟增長預測至2.8%　中美增長幅度均降

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向全球多國揮動關稅大棒，造成全球經濟的不確定性。國際貨幣基金組織（IMF）周二（4月22日）發布最新一期《世界經濟展望報告》，將2025年全球經濟增長預期從年初的3.3%下調至2.8%，其中中國經濟增長預期從1月預測的4.6%下調至4%；美國則為1.8%，較1月下降0.9個百分點。



報告指出，全球增長放緩的主要原因是美國貿易政策不確定性加大、貿易緊張局勢以及消費增長低於預期導致的需求前景疲軟。

圖為中國、美國國旗及半導體晶片，拍攝於2023年2月17日。（Reuters）

特朗普4月2日宣布美國向全球多國徵收「對等關稅」，9日又突然暫緩實施較高稅率90天，但對中國商品的關稅進一步提高，對部份中國進口商品的關稅更飆升至245%。

報告還將美國通貨膨脹率上調1個百分點至3%，理由是「服務業價格持續上漲，核心商品價格近期提高，以及近期關稅帶來的供應衝擊」。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

IMF經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas在一篇文章中建議，為應對全球經濟增長下行，「各國政府應繼續進行財政和結構改革，以協助動用私人資源並減少資源錯配。他們還應該投資必要的數碼基礎設施和培訓，以便從人工智能（AI）等新技術中獲益。」