印控克什米爾遊客遭槍擊至少25死　武裝組織認責稱不滿「外來者」

印度控制的克什米爾地區（Kashmir）4月22日發生遊客遭槍擊事件，印度媒體指至少25人死亡、10人受傷。路透社報道，一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的鮮為人知的武裝組織，在網上宣布對這宗攻擊負責，並稱由於超過85,000名「外來者」在當地定居，該組織對「人口結構變化」表示不滿。



印度總理莫迪（Narendra Modi）譴責事件，形容為令人髮指，矢言堅決打擊恐怖主義、將把兇徒繩之以法。他並向死者家屬致哀，當局將向受影響民眾提供援助。



2025年4月22日，印控克什米爾地區發生槍擊遊客事件，印度警方在附近戒備（Reuters）

攻擊事件發生於帕哈爾加姆（Pahalgam），有疑似武裝分子開火，英國廣播公司（BBC）指，一群當地國內遊客受到攻擊。

網絡上流傳片段，顯示現場有多人躺在地上，也有女子呼救，據印媒指，一名倖存女子表示當時正在吃東西，突然有人向她丈夫開槍，「槍手說我丈夫不是穆斯林，然後就向他開槍。」

網絡上流傳片段，顯示有傷者躺在地上，身旁女子呼救

英國廣播公司引述地區首席部長Omar Abdullah指，這次攻擊「比近年來我們看到任何針對平民襲擊的規模都要大得多」。

事發地點位於穆斯林佔多數、風景優美的熱門旅遊地區，路透社指，近年隨着武裝暴力事件緩和，當地夏季吸引成千上萬的遊客。