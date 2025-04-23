魯比奧宣布打造「美國優先」國務院　將於未來數月進行全面改組

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）4月22日透過新聞稿宣布，未來幾個月將全面改組國務院，把它轉型為以「美國優先」的機構。路透社同日稱，重組計劃預料將撤銷734個部門和辦公室中的132個，其中包括一些負責戰爭罪和人權倡導的辦公室。



據國務院網站，魯比奧22日稱，國務院目前非常臃腫、官僚，無法在大國競爭的時代中執行外交任務。

他指出，國務院過去15年來規模日趨擴大，成本開銷持續提高，但納稅人不只看不到他們對該部門的投資回報，反而看到它實行缺乏效能和效率的外交。同時，龐大的官僚主義創造出一個更受制於激進政治思想，而非強化美國核心利益的系統。

魯比奧透露，這次改組將把國務院特定地區的功能整合起來，把功能重複的部門移除，而不符合美國核心價值的項目也將被移除。

2025年4月4日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在位於比利時布魯塞爾的北約總部，向記者發表講話。（Reuters）

路透社看到的一份國務院內部備忘錄稱，國會收到有關重組計劃的通知。該文件還補充說。國務院高級官員稱，重組計劃只針對華盛頓的國務院總部，而目前重組的重點是國內結構而不是海外結構。

該官員還表示，副國務卿級別官員有30天時間來評估重組將裁減多少個工作崗位，為美國國際開發署（USAID）併入國務院鋪路。