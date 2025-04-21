特朗普傳大幅改組美國務院　魯比奧：《紐時》報道失實

《紐約時報》日前披露美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一份行政命令草案，其中提議對美國國務院大幅度改組，隨後多間美媒跟隨向政府官員求證。國務卿魯比奧（Marco Rubio）當日否認，痛斥《紐時》報道失實。



魯比奧在個人社交賬戶上點名批評《紐約時報》，還指責傳媒是「陷入另一個騙局（hoax）的受害者」。

彭博社和《政治報》（Politico）也查看相關草案，還引述官員指這文件在外交官與政府官員中流傳，他們則憂心減少開支將徹底改變美國的外交業務執行方式。

特朗普上任來委任盟友馬斯克（Elon Musk）對政府部門「開刀」令外界不滿，他旗下政府上任剛滿百日卻連連引爆示威。前總統拜登（Joe Biden）近日還出面抨擊現政府胡亂裁撤政府部門，加之今次國務院傳出改組消息，外界還擔憂「炒魷」之風有愈演愈烈之勢。

根據早前報道，這項將在本週內得到特朗普簽署的草案中所指的改組包括裁撤國務院下屬辦公室，旨在簡化行政程序，並減少開支等，還包括取消幾乎所有在非洲的行動，並關閉美國在非洲的大使館和領事館。

2025年4月17日，法國巴黎，圖為魯比奧抵達法國準備開展外交事務。（Reuters）

報道指出，這項行政命令一經簽署將在10月1日執行，面臨裁撤人數與機構的細節尚未知。