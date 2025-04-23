Tesla業績大倒退　馬斯克：反對高關稅　集團高度依賴中國鋰電池

馬斯克（Elon Musk）在特斯拉（Tesla）4月22日的第一季財報電話會議上表示，他不喜歡高額或不可預測的關稅，曾向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就關稅問題提出過建議，但表示實施關稅決定權「完全取決於美國總統」。馬斯克同時表示，特朗普頒布的高額關稅對其業務有極大影響，因為他旗下汽車產品使用的鋰電池主要來自中國，而開闢新的供應鏈需時。



據CNBC報道，馬斯克表示，自己是「自由貿易和低關稅」的倡導者，並認為低關稅通常有利於繁榮。他稱：「我曾與總統商討我的建​​議，他亦有聽取我的建議，惟最終決定還是由他來做。」

Tesla周二（22日）公布令市場失望的季度盈利和銷售額。其中汽車收入年減20%，盈利暴跌71%。自高額關稅計劃宣布以來，Tesla的股價一直受到重創，第一季股價暴跌 36%，為2022年以來最差表現。

2025年3月29日，美國華盛頓的一間特斯拉銷售陳列室外，一名示威者舉著印有特斯拉標誌和納粹標誌的標語抗議馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

儘管Tesla是垂直整合程度最高的汽車公司，並在北美、歐洲、中國都擁有本土化供應鏈，但仍有大量零件和材料進口於其他國家。

馬斯克表示，Tesla的能源業務受關稅影響巨大，因其公司汽車使用的磷酸鐵鋰電池（LFP）主要來自中國。他說：「我們正在調試設備，以便在美國本地生產磷酸鐵鋰電池電池。」惟他表示，該公司利用本地設備，「僅能滿足我們需求的一小部分」。

2025年3月22日，美國賓夕法尼亞州費城，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左）參加NCAA男子摔跤錦標賽時歡迎美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

馬斯克指：「我們也一直致力從中國以外的供應商獲得額外的供應鏈，但這需要時間。」