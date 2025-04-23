霍士新聞記者：特朗普馬斯克齊齊「轉軚」　市場喜迎「妥協日」

霍士商業（Fox Business）新聞的高級記者加斯帕里諾（Charles Gasparino）4月23日在社交平台X上發文稱：今日市場迎來「妥協日」，因總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）似乎在貿易政策和聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）去留問題上鬆口讓步；馬斯克（Elon Musk）也宣稱將逐步退出政府效率部（DOGE），回歸特斯拉（Tesla）本業。



加斯帕里諾在網上撰文指：「儘管（Tesla）本季業績不佳，但股價在經歷今年大部分時間的下跌後，目前已開始走高。市場就是如此。它會逼你屈服。要我說：「讓妥協再次偉大」（Make Caving Great Again）！說不定這次特朗普和馬斯克都不會再改變主意，並將接受妥協變成人生信條！」

美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）4月18日表示，總統特朗普及其團隊正考慮是否可解僱美國聯儲局主席鮑威爾，批評對方減息過慢。但4月22日特朗普卻轉態，表示自己無意解僱鮑威爾，僅希望後者對減息想法上能更積極一些。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

而馬斯克則在22日的特斯拉（Tesla）公司財報電話會議上表示，從5月開始將大幅減少分配給政府效率部（DOGE）工作的時間，回歸本業。

據美國媒體報道，特斯拉的股價今年以來已暴跌逾40%。特斯拉同日公布的季度盈利和銷售皆不如預期，並表示本季汽車收入較去年同期下跌20%。