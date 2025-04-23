特朗普將於5月出訪沙特、卡塔爾和阿聯酋三國

美國白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）4月22日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）將於5月訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿聯酋的中東三國。此次三國之行將是特朗普上任後的第二次出訪，惟萊維特未有透露這次訪問行程的具體細節。此行正值加沙地帶衝突持續、以及美方與伊朗就核問題展開談判的敏感背景下。



萊維特在白宮記者會上宣布，特朗普將於下月13日至16日訪問上述3個中東國家；她表示，此次訪問旨在「加強與中東國家的關係」。近月來，沙特、卡塔爾和阿聯酋向特朗普政府提供了外交支持，包括協助烏克蘭和加沙持續衝突的停火談判。

萊維特又指，特朗普將於周五上午出發前往羅馬，參加教宗方濟各的葬禮，並於翌日晚間返回美國。

2025年4月22日，美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在白宮舉行記者會。（Reuters）

特朗普首個總統任期時，海外訪問第一站亦是沙特阿拉伯；特朗普今年就職後，首位通電的外國領導人也是該國王儲穆罕默德（Mohammad bin Salman）；穆罕默德當時承諾將對美國投資約4500億美元。

有分析指，特朗普此行主要目標，是推動沙特加入《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。這是由美國在2020年牽頭促成的中東和平協議，旨在推動以色列與部分阿拉伯國家實現關係正常化。首批簽署國包括阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥，協議被視為中東外交格局的重要突破，惟鑑於當前的加沙局勢或使計畫面臨諸多困難。