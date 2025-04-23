特朗普關稅 | 中美雙方都不願表現屈服　習特會短期內希望渺茫

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和中國國家主席習近平「都不願意表現出自己在向對方屈服」。學者認為，談判最有可能的推動力是雙方都能互稱取得勝利：特朗普願意繼續加大經濟壓力，而習近平則展現出中國的韌性。



分析員指出，美國總統特朗普對中國發起關稅戰，破壞了中美之間的關係，很可能使他在短期內與中國國家主席習近平會晤的希望破滅。而且，中美兩國在氣候變化和阿片類藥物危機等國際議題上的談判似乎也陷入停滯。

中國著名國際戰略專家、中國人民大學國際關係學院退休教授時殷弘說：「在特朗普的領導下，中美關係已跌至除了大規模武裝衝突之外最糟糕的狀態。特朗普對中國亮劍的速度超出了許多人的想像。」

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

曾在特朗普第一任期間擔任美國東亞事務代理高級外交官、現為美國耶魯大學蔡中曾中國中心高級研究員桑頓（Susan Thornton）對法新社說，中美實際上處於經濟戰爭的狀態。「中方認為特朗普公開聲稱要對中國築起關稅壁壘是非法的，是關乎中國存亡的威脅。」

幾周前有媒體報道稱，中美正在考慮在兩國領導人6月生日的時刻，促成一次面對面的會晤。然而，近日局勢的發展實際上使這些計劃泡湯了。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，特朗普「粗魯無理」的行為，使得今年上半年的任何談判都變得「非常不可能」。

牛津大學政治與國際關係系教授兼高級研究員富特（Rosemary Foot）指出，北京要確保能夠拿出一些政策成果，而且習近平必須獲得尊重。

特朗普一貫以奉承、貶低和誇誇其談的方式處理貿易衝突，他一方面抨擊中國不尊重美國，另一方面又稱讚習近平是「聰明人」，並大談特談潛在的貿易協議。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

布魯塞爾智庫國際危機組織專研中美關係的高級研究懷恩（Ali Wyne）認為，特朗普和習近平「都不願意表現出自己在向對方屈服」。

他認為，談判最有可能的推動力是雙方都能互稱取得勝利：特朗普願意繼續加大經濟壓力，而習近平則展現出中國的韌性。

學者認為，特朗普強勢的外交手段，給中國製造了機會。桑頓說，特朗普極其錯誤地大規模疏遠其他國家，這可能意味着中國更容易與其他國家接觸。他也說，北京現在很可能正在進行「經濟急救」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

