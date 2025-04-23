貿易戰｜美國華人食品供應商：原路運回中國都比交關稅清關便宜

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日發動的貿易戰正酣之際，他向來自中國貨品開徵的高額關稅的影響已逐漸浮現。據美國媒體報道，在紐約從事進口批發的食品供應商大吐苦水，由於關稅已經高到離譜，很多批發商索性將已經運到美國，正等待清關的進口貨品原路退回中國，因為這樣做比繳交關稅更「划算」。若兩國貿易談判延宕數月未果，很多貨品可能會出現「斷供」的情況。



據美國媒體報道，當來自中國的食材進口美國市場後，會先經過進口批發商負責報關和初分銷，再由地區性的貿易公司將食材發送到中餐廳或華人超市。

報道引述一家華裔貿易公司合夥人李永和表示，公司主要為紐約中餐廳提供醬料和罐頭等食材，上游的入口批發商對關稅上調十分敏感，往往在公布政策後兩三日內就會加價。

李永和指，這次關稅戰，他已經經歷來自批發商的三次加價，而因應這些加價，他也需要向中餐廳提高價格，「中餐廳的海鮮醬現在價格還是40美元（約310港元）一箱(六瓶)，下周就會升到65美元（約504港元）一箱，升幅高達62.5%。」

李永和又指，以前加價都是一兩美元的微調，但現在的升幅動輒10美元（約78港元）和20美元（約156港元）。而撇除調味料和食材，中餐廳的塑膠外賣盒因有高達80%來自中國，目前成本已經歷15%至20%的升幅。

李永和留意到，供應鏈上游的入口批發商，已經出現不敢入貨的情況，「他們甚至想把已經運到美國，惟仍未清關的貨物原路運回中國，因為實在沒法負擔昂貴的關稅」；他擔心，若這樣的狀況繼續兩三個月，「會出現大量缺貨的現象」。

報道引述另一名不願具名的入口批發商證實，確實已有同行暫停部份來自中國的貨品訂單，「冬菇、草菇、馬蹄這種在美國找不到替代品的食材，肯定會出現供應短缺」。這名業者坦承，雖然他的公司有從中國、台灣及東南亞等地進貨，「惟來自中國的貨品比例最高，因為他們的貨品確實有價廉物美的優勢」。

2025年4月16日，美國紐約市，Sun Vin雜貨店經理Jasmine Bai講述關稅對唐人街生意的影響。（Reuters）

這名入口批發商認為，這次貿易戰影響甚大，「關稅已經高到沒有辦法承受的地步，基本上就是中美貿易徹底脫鉤」。儘管他所在的公司規模大，較有能力吸收一部份成本，惟他也注意到，貿易鏈中的每個環節，都有加價的情況。就連部分在美國本地生產的亞洲食材，「雖然沒有加價的必要，惟也出現加價的情況」。

他表示，目前他所在的公司只就部分貨品調整價格，升幅接近10%，惟他還有數批訂單，會在兩至三個月後抵達美國，「我還是覺得兩國之間有機會把關稅談下來，否則會對整個貿易供應鏈，尤其是最為被動的消費者，造成前所未有的嚴重打擊。」