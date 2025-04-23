外媒：陳立武掌舵後首次大動刀　Intel將裁員20%以上

美媒4月22日引述知情人士報道，美國晶片巨頭英特爾（Intel）將於本週公布裁員20%以上的計劃，此舉旨在精簡運營並減少官僚效率低下的問題。這是該公司行政總裁陳立武（Lip-Bu Tan）上任後首次重大舉措。



彭博社報道指出，本次裁員是「重新專注於工程驅動文化的更廣泛策略的一部分」。陳立武上個月上任後，致力於重振這家在經歷多年挑戰後陷入困境的矽谷晶片製造商。

陳立武自2025年3月18日起擔任英特爾（Intel）公司執行長。

上個月，據路透社報道，陳立武正在考慮對其晶片製造方法和AI策略展開重大變革。新的變革包括裁員，以解決他所說的中層管理「行動遲緩且臃腫」的問題。

去年8月，英特爾就進行過大幅度裁員，當時表示計劃裁減15%的工作崗位，約1.5萬個職位。

陳立武上任後不久，他在一次員工大會上告訴手下，公司必須做出「艱難的決定」。據上週報導，經過精簡領導團隊後，主要晶片團隊將直接向陳立武匯報。